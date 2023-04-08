رئيس "أزهر الإسكندرية" يكرم قطاع التربية الفنية بإدارة شرق.. التفاصيل

يذكر أن الإدارة المركزية الأزهرية بالإسكندرية، احتفاليات كبرى، بمناسبة ذكرى تأسيس الجامع الأزهر، ومرور 1083 عام على إقامة أول صلاة جمعة في رحابه بمكتبه الإسكندرية بحضور قيادات الازهر الشريف والقيادات التنفيذية بالإسكندرية .

وشهدت احتفاليات المناطق الأزهرية بذكرى تأسيس الجامع الأزهر مجموعة من الفعاليات والفقرات الثقافية والدينية، والتي تم افتتاحها بقراءة آيات الذكر الحكيم، تلاها إلقاء الكلمات والمحاضرات العلمية حول تاريخ الجامع الأزهر، وفقرات الابتهال والإنشاد الديني، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين والمعلمين الذين يسهمون في تطوير العملية التعليمية، وذلك بحضور المحافظين والقيادات الأزهرية وممثلين عن الكنائس المصرية والقيادات المحلية بالمحافظات.

ويعد الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر فرصة لإحياء الروح الأزهرية وتعزيز الانتماء للمؤسسة الأزهرية وتعميق الوعي بدورها الحضاري والتعليمي والدينى، كما أنها فرصة للتأكيد على أهمية الوحدة والتعاون فى خدمة المؤسسة الأزهرية ونشر القيم الإسلامية والتعليمية والثقافية التى تمثلها.