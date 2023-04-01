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أزهر الإسكندرية يجتمع بمديرى الإدارات لبحث استعدادات اختبارات التقييم الوطنى

السبت، 01 أبريل 2023 04:15 م
أزهر الإسكندرية يجتمع بمديرى الإدارات لبحث استعدادات اختبارات التقييم الوطنى جانب من الاجتماع
الإسكندرية - أسماء على بدر

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اجتمع الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، بمديرى الإدارات، وشيوخ المعاهد، فى إطار مشاركة الأزهر الشريف في الاختبارات الدولية المختلفة، ومنها: "التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات"، المقرر عقده على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي خلال يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل الجارى.
 
وشارك فى الاجتماع شيوخ المعاهد ورؤساء إدارات المعاهد المطبقة للاختبار، في حضور موفد  قطاع المعاهد الأزهرية حسني مصطفى، ومصطفى بهي مدير التعليم الابتدائي، وابتسام عمر مدير إدارة الجودة. 
 
 
 
 

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