أزهر الإسكندرية يجتمع بمديرى الإدارات لبحث استعدادات اختبارات التقييم الوطنى

الإسكندرية - أسماء على بدر

اجتمع الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، بمديرى الإدارات، وشيوخ المعاهد، فى إطار مشاركة الأزهر الشريف في الاختبارات الدولية المختلفة، ومنها: "التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات"، المقرر عقده على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي خلال يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل الجارى.

وشارك فى الاجتماع شيوخ المعاهد ورؤساء إدارات المعاهد المطبقة للاختبار، في حضور موفد قطاع المعاهد الأزهرية حسني مصطفى، ومصطفى بهي مدير التعليم الابتدائي، وابتسام عمر مدير إدارة الجودة.