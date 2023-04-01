أزهر الإسكندرية يجتمع بمديرى الإدارات لبحث استعدادات اختبارات التقييم الوطنى

اجتمع الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، بمديرى الإدارات، وشيوخ المعاهد، فى إطار مشاركة الأزهر الشريف في الاختبارات الدولية المختلفة، ومنها: "التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات"، المقرر عقده على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي خلال يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل الجارى.
وشارك فى الاجتماع شيوخ المعاهد ورؤساء إدارات المعاهد المطبقة للاختبار، في حضور موفد قطاع المعاهد الأزهرية حسني مصطفى، ومصطفى بهي مدير التعليم الابتدائي، وابتسام عمر مدير إدارة الجودة.
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