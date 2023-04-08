حيلة ماكرة للصى السلام لسرقة متعلقات المواطنين.. التحقيقات تكشفها

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين في مدينة السلام، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمين اعترفا أمام جهات التحقيق أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين باسلوب " الخطف والمغافلة"، حيث يقوم أحدهما بالتحدث مع المجني عليه وإشغاله، ليقوم اللص الأخر بخطف متعلقاته سواء كان هاتف او حقيبة والفرار من موقع الحادث، وتمكنا من تنفيذ 6 حوادث سرقة بذات الطريقة.

ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة) بالتردد على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هاتفى محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.