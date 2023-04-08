حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والتصدى لمخالفات البناء فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، التقارير اليومية للجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التى قامت بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة المجالات الحياتية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة حمادة راضى بتنفيذ عدد من الجهود والأنشطة بمختلف القطاعات، حيث تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع قطاع التموين، تم خلالها المرور على معارض أهلا رمضان ببندر الواسطى للتأكد من جودة السلع المعروضة وسلامة اللحوم وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية، والتأكد من الإعلان عن الأسعار على السلع المعروضة ومدى صلاحيتها.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برفع نحو 95 طن من القمامة من شوارع" أحمد عرابى – جمال عبدالناصر – ميدان المحطة – أمام مستشفى الواسطى المركزى – أمام المحكمة باتجاه جزيرة المساعدة – السلخانة - المينا"، وتم ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضى، بجانب أعمال النظافة بقرى "الميمون - قمن العروس – ميدوم – إطواب – إنفسط – أبوصير"، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم متابعة خطة ترشيد الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية والمصالح الحكومية.

وفى ملف مواجهة التعديات والبناء المخالف على الأرض الزراعية تم وقف أعمال حفر أساسات على مساحة من الأرض الزراعية بناحية قرية إفوة، وذلك فى حضور نائب رئيس المدينة و مدير الإدارة الزراعية ومسؤولي الأمن والأزمات وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على مواد البناء "أسمنت"، كما تم وقف حالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بمدينة الواسطى وتم التحفظ على خلاط أسمنت.