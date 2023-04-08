اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي بمحافظات "القناة".. صور

السبت، 08 أبريل 2023 02:16 م
حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي بمحافظات "القناة".. صور .حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة ، حملاتها لضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع إدارات وفروع الشركة بهدف تحسين الأداء وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء للحفاظ على حق الدولة وجودة التغذية الكهربائية.

وشهدت جميع إدارات الشركة مساء أمس الجمعة حملات الضبطية القضائية لتحرير محاضر ضد سارقي التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تحصيل المتاخرات على المنشآت التجارية والسكنية.

وحرصت  فرق الضبطية القضائية ومسئولى الشبكات ورؤساء الهندسات والشؤون التجارية  بالشرقية، على المرور على جميع مراكز المحافظة لتحصيل أموال الشركة ومكافحة سرقات التيار الكهربائي والتي أثمرت عن ضبط الكثير من سرقات التيار الكهربائي.

كما تجوب فرق الضبطية القضائية بقطاع كهرباء شمال سيناء جميع مراكز ومدن المحافظة ، و شن حملات كبيرة يتم فيها تغيير العدادات المعطله وكذلك مكافحة سرقات التيار الكهربائي وكذلك بقطاع كهرباء السويس  والتأكد من استمرار واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

WhatsApp Image 2023-04-08 at 1.53.55 PM (1)
 
 
WhatsApp Image 2023-04-08 at 1.53.55 PM
 
 
WhatsApp Image 2023-04-08 at 1.53.53 PM
 
 
WhatsApp Image 2023-04-08 at 1.53.51 PM
 
 
WhatsApp Image 2023-04-08 at 1.47.57 PM
 
WhatsApp Image 2023-04-08 at 1.47.54 PM
 
 
 
 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

سامي أبو وردة

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة