حملات لمراجعة وفحص تراخيص البناء بالدقهلية وإزالة المخالفات والتعديات

وفي هذا الصدد تابع مختار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحى غرب المنصورة وطلخا ومنية النصر، والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة ودكرنس، ونبروه والمطرية ومحلة دمنه وبلقاس.

ففى مركز ومدينة المنصورة، قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال حملة لرفع الإعلانات المخالفة بنطاق رئاسة المركز كما ،وتم متابعة تنفيذ أعمال وإزالة وفك شده خشبيه الدور الثالث، وكذا فك شده خشبيه لسقف مخالف، كما تم إزالة وفك شدة خشبية سقف دور أول علوى مخالفا للقانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية بقريه تلبانه التابعة للوحدة المحليه كوم الدربى، وإزالة تعد عباره عن سور تطوير بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية، أيضا بقريه كوم الدربى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي نطاق حى غرب المنصورة قال محمد أمين رئيس الحى أنه تم متابعة أعمال حملة لرفع التعديات وإشغالات الطريق بحملة بنطاق الحى حيث تم إزالة الإشغالات المتواجدة وتعديات الأكشاك والمحال التجارية و إزالة تعديات الباعة الجائلين ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات بمنطقة شارع أحمد ماهر، وأصحاب المحال التجارية، فى إطار التصدى لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وفي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة بلاطة سقف الدور السابع العلوى للبناء المخالف بدون ترخيص على مساحة 280 متر مربع بمدينة طلخا، حيث تم حل السقف ومصادرة 10 شكاير أسمنت وكميات من الحديد ومعدات وفى منطقة أخرى على الطريق الدولى المنصورة جمصة بجوار كوبرى شرنقاش نطاق الوحده المحلية، وتم إزالة سقف دور أرضى مساحة 80 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة منية النصر، قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لتعدى على قطعة أرض زراعية بقرية ميت عاصم نطاق رئاسة المركز وتمت الإزالة بالكامل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفى مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية في المهد لشدة خشبية وحديد لأحد المواطنين بقرية العزاوى لقيامه بعمل شده خشبيه بالدور الثاني العلوى وتمت الإزاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم إزالة سور لأحد المواطنين بناحية عزبة المرجوشى التابعه لكفر قنصوه بنطاق الوحده القروية بالعزاوى بطول 3 متر وارتفاع 1.5 وتكوين رمل وزلط وتمت الإزاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء وجدي الجروانى، رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال مشروعات الرصف ورفع كفاء الشوارع بنطاق ميت غمر فى إطار الخطة الاستثمارية فى شارع بورسعيد من جراج الأتوبيس حتى شارع الحرية بطول 200 متر تقريبا وأعمال رش مادة البيتومين ( التشريب) MC0 بشارع الخزان من شارع بور سعيد حتى الطريق السريع بطول 750 متر تقريبا ومتوسط عرض 8.5 متر تمهيدا لوضع الطبقة السطحية النهائية ومتابعة إزالة أية معوقات تعوق العمل للانتهاء من أعمال الرصف وفقا للخطة والبرامج الزمنية المقررة.

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة أعمال زراعة شتلات الأشجار فى إطار مبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة واتحضر للاخضر، وذلك بالطريق الزراعى أمام الهندسة الزراعية والإدارة الزراعية وبمدخل المدينة، كما تم متابعة أعمال رى الأشجار، كما تم رفع المخلفات والقمامة من الطريق الزراعى والمستشفى العام والزهراء وتفريغ صناديق القمامه والعمل داخل المدينة كما تم رفع كتل خرسانى من مزلقان أبو زيد و فتح الطريق أمام الحركة المرورية والمشاة وأيضا بمنطقة السلخانة و محطة القطار وطريق الفروسات وخندق فريع حيث تم رفع القمامة والمخلفات من ذات المناطق.

وفى مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتوره آمال بركات رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعه تنفيذ حملة نظافه وتجميل موسعة بشوارع المدينه وتم تهيئة الشوارع تدريجيا لرفع المخلفات والقمامه من شوارع المدينة طريق أشمون وشارع أبو بكر الصديق وشارع عمر أفندى وشارع حسين حماد وشارع عمر بن الخطاب وشارع بورسعيد وشارع العروبه أ.ب وشارع مجلس المدينة منطقه الثمانية، لإظهار الشوارع بالشكل الجمالى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وفي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة اعمال حملة نظافة رفع تراكمات بقرية بهوت بنطاق رئاسة المركز، كما تم مراجعة تراخيص البناء بعدد من المناطق بنطاق المدينة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.

وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ القافلة الطبية بمركز شباب المطرية بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمطرية فى إطار مبادرة مجلس العائلات المصرية والعربية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، كما تم متابعة أعمال رفع مخلفات الأتربة من جانبى الطريق وتلميع الأسفلت بالشوارع الرئيسية بالسيارة المكنسية بالشوارع الأسفلتية بمدخل المدينة وشارع سعد زغلول بالمدينة، حيث تم رفع 135 طن من القمامة والمخلفات و20 طن أتربة وتم متابعة الأشجار التى تمت زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية حملة "100مليون شجرة " بحدائق المدينة ومتابعة أعمال الصيانة لمعدات الحملة الميكانيكية ومراجعة خطوط سير المعدات وكمية المخلفات المتولدة وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات، وكذا متابعة أعمال النظافة بشارع سعد زغلول والميناء القبلى، واستقبال المواطنين وبالتنسيق مع إدارة التضامن لعرض طلبات المساعدات والمعاشات وإيجاد فرص عمل من خلال توفير أكشاك لهم كما تم متابعة جهود فريق العمل بقسم الكهرباء بالوحدة بتركيب لمبات للشوارع والميادين.

و في مدينة محلة دمنة قال أحمد حمدى ، إنه تم متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بمكتب التموين كما تم المرور على المدرسة الثانوية التجارية العسكرية المشتركة بالمدينة لمتابعة الأنشطة الثقافية بها، كما تم متابعة أعمال غسيل البلدورات بمحيط الحدائق العامة بشارع السكة وذلك لرفع كفاءتها والحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة وأعمال تمشيط شوارع المدينة ورفع مخلفات القمامة نقلها للمقلب العمومي بسندوب حيث تم توريد 13طن من القمامة، وكذا أعمال دهان أعمدة الكهرباء، وذلك لرفع كفاءتها والحفاظ عليها حيث أن المستهدف رفع كفاءةالكهرباء بالمدينة.

وفي مركز ومدينة بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادى رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال منظومة النظافة ورفع القمامة بنطاق المدينة وعدد من القري بنطاق رئاسة المركز ومراجعة انشطة الوحدات المحلية والوحدات الخدمية في كافة ملفات العمل لتقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية الادارات التنفيذية برئاسة المركز وكذا متابعة اعمال زراعة الاشجار فى إطار مبادرة 100 مليون شجرة.