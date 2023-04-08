حدث فى مثل هذا اليوم.. ميلاد كوفى عنان أمين عام الأمم المتحدة الأسبق

كتب عبد الوهاب الجندى

في مثل هذا اليوم الموافق 8 أبريل من عام 1938، ولد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خلا الفترة من 1 يناير 1997 إلى 1 يناير 2007.

فعند اختياره مع الأمم المتحدة للحصول علي جائزة نوبل للسلام عام 2001، قال: "السلام هو الشرط الضروري لكي يتمكن كل عضو من أعضاء الجماعة البشرية من العيش بكرامة "

ولد كوفي عنان في 8 أبريل 1938 من عائلة أرستقراطية في غانا . حصل عنان على العديد من الشهادات منها : درجة الماجستير في العلوم ، كما درس العلاقات الدولية في الولايات المتحدة وسويسرا ، وحصل على زمالة "سلون" في الفترة 1971-1972 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. بدء حياته الوظفية في الامم المتحدة عام 1962 حيث شغل مناصب متنوعة في دراسة وعلاج قضايا اللاجئين وحفظ السلام وبعض المهام الدبلوماسية .

وشغل منصب الأمين العام المساعد لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ثم عين وكيل للامين العام لعمليات حفظ السلام في الفترة من مارس 1994 الى اكتوبر 1995 .

وتولي منصب الأمين العام في 1 يناير1997 حتي ديسمبر2001 . في فبراير 2012 تم تعيين كوفي عنان مبعوثا للأمم المتحدة الى سوريا وقع الاختيار على الأمم المتحدة وأمينها العام كوفي عنان للحصول علي جائزة نوبل في السلام تقديرا لعملهما من أجل أن يكون عالمنا أكثر انتظاما وتمتعا بالسلام " .

ومن إنجازات كوفي عنان المعروفة، أنه قام عام 2001 بمعالجة وباء فيروس نقص المناعة البشرية ( الإيدز واقتراحه إنشاء صندوق عالمي للإيدز والصحة العامة.