جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل شاب فى حلوان

كتب: عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهمين ب قتل شاب بمنطقة حلوان بعدما تعدوا عليه، وتم نقله إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى، بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى حلوان ونقل إلى المستشفى وتوفى بداخلها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص قيام 3 أشخاص بالاعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة، ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.