اليوم السابع
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السبت، 08 أبريل 2023 01:04 ص
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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته طبنجة وخنجر محظور حيازتهما

السبت، 08 أبريل 2023 01:04 ص
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته طبنجة وخنجر محظور حيازتهما مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الغني

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ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، راكب مصرى بحوزته طبنجة وخنجر. 
 
اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من عمان استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم كمال مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام جمال أحمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط طبنجة صغيرة وسط الملابس.
 
قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف أحمد عبد الواحد وعماد صلاح مأمورا الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي بدقة مما أسفر عن ضبط سلاح أبيض عبارة عن خنجر أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه ومعه الطبنجة محظورين طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.
 
أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.
 
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