اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب 674 عبوة مكملات غذائية

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:29 م
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب 674 عبوة مكملات غذائية سلطات جمارك مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغني

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري يعمل في مجال الصيدلة تهريب كمية كبيرة من المكملات الغذائية.
 
أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الشارقة استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
 
وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من انور محمد علي مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من عبوات المكملات الغذائية، بلغ إجمالي المضبوطات ٦٧٤ عبوة. 
 
أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
 
 
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