توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

وزع مكتب مشروعات الأورمان، 600 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى النمر الشرقية وأبو راية وفرج بمركز الرياض، وقريتى قراجة والقنطرة البيضاء مركز كفرالشيخ، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم الوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الأورمان ، أن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم .

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، حيث تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان كراتين المواد الغذائية في محافظة كفرالشيخ، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.