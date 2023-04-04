قافلة طبية للمرضى غير القادرين فى سوهاج ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي ب سوهاج بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقريتي الحرجة قبلي والصمدة مركز البلينا، وقرية تونس مركز سوهاج وقرية سفلاق مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وذلك تماشيأ مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وفى لإطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

وتضمنت القافلة الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم .

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان , أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان ، أن الجمعية بمحافظة سوهاج نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحي.