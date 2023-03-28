انطلاق أولى السهرات الرمضانية بقصر ثقافة العريش بشمال سيناء حول الأخلاق المحمدية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت ثقافة شمال سيناء قيام قصر ثقافة العريش بعقد السهرة الرمضانية الأسبوعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان بعنوان الأخلاق المحمدية.

تضمنت الفعاليات ندوة فضل الصيام، قدمها الشيخ الدكتور محمد محمود مرزوق مدير عام أوقاف شمال سيناء ، والشيخ محمد سليمان عزام، تحدثوا فيها عن أهمية الأخلاق فى المعاملات، وأن الأخلاق تعد من العبادات التى أهتم بها الإسلام، وقال إن الإنسان الذى يملك أخلاق كريمة مثل الشجرة المثمرة.

شهد اللقاء حوار مفتوح مع فضيلة الشيخ والحاضرين، بحضور نائب مدير عام ثقافة شمال سيناء محمود حنفى، وعقد بيت ثقافة 30 يونيو بشمال سيناء محاضرة تثقيفية بعنوان "مفاتيح الرزق" قدمها الشيخ مصطفى محمد، وتحدث عن مفاتيح الرزق لعباده منها شكر الله على النعم التى أنعم الله بها على الإنسان، إشراف سليمان منصور مدير البيت، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف.