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تضامن دمياط تعلن أسماء 88 فائزا بحج القرعة الإلكترونية

السبت، 08 أبريل 2023 02:06 م
تضامن دمياط تعلن أسماء 88 فائزا بحج القرعة الإلكترونية وزارة التضامن الاجتماعى
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، أسماء الفائزين بحج القرعة الإلكترونية للجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م، والتى عقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وشهدت القرعة الإلكترونية اختيار عدد  88  حاجا من محافظة دمياط من الذين تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واشراف حسام عبدالغفار وكيل وزارةالتضامن الإجتماعي بدمياط.
 
إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط (1)
إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط

إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط (2)
إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط 

إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط (3)
إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط 

إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط (4)
إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط 

إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط (5)
إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط (5)

إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط (6)
إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات باختيار 88 حاجا فى دمياط

 


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