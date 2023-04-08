تحصين 105 آلاف من الثروة الحيوانية ببنى سويف ضد أمراض الحمى

بنى سويف هانى فتحى

تتواصل فعاليات الحملة القومية ل تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومى، الذى يعده الدكتور أحمد الجبالى مدير عام الطب البيطرى،الإشارة إلى أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها بلغ 105ألف و70رأساً( 93 ألف و445من الأبقار، 10آلاف و745من الجاموس ، 880 من الأغنام والماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة 4 مارس الماضى وحتى 5 أبريل الجارى"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتى تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

وكان المحافظ"الدكتور محمد هاني غنيم"قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ،التي تنفذها الخدمات البيطرية،مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.