اليوم السابع
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تحصين 102 ألف من الثروة الحيوانية ببنى سويف ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الخميس، 06 أبريل 2023 01:24 م
تحصين 102 ألف من الثروة الحيوانية ببنى سويف ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين الماشية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومى، الذى يعده الدكتور أحمد الجبالى مدير عام الطب البيطرى، الإشارة إلى أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها بلغ 101 ألف و897 رأسا ( 90 ألفا و351 من الأبقار + 10 آلاف و666 من الجاموس، 880 من الأغنام والماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة" 4 مارس الماضى وحتى 4 أبريل الجارى "، فيما يستمر العمل وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتى تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

يُذكر أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، التى تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

 


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