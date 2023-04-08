تحذير من إضراب جديد للأطباء فى بريطانيا.. يؤدى إلى إلغاء ربع مليون موعد

كتبت رباب فتحى

قال اتحاد هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية، إن خطط الأطباء المبتدئين للإضراب لمدة 4 أيام الأسبوع الجاى ربما يؤدى إلى تأجيل ما يصل إلى ربع مليون موعد طبي يشمل مواعيد إجراء عمليات.

وقالت الدكتورة ليلى مكاي، مديرة السياسة في الاتحاد الكونفدرالي، الذي يمثل الصناديق الصحية، إن رؤساء هيئة الخدمات الوطنية الصحية كانوا أكثر قلقًا بشأن تأثير الإضراب الأخير أكثر من أي إضراب آخر حدث حتى الآن.

ويدخل الممرضون المبتدئون في إنجلترا إضرابًا صناعيًا بعد عطلة عيد الفصح، من الساعة 6.59 صباحًا يوم الثلاثاء 11 أبريل حتى الساعة 6.59 صباحًا يوم السبت 15 أبريل.

وقالت النقابة الطبية البريطانية، وهي نقابة الأطباء وطلاب الطب في المملكة المتحدة، إنه لا يزال من الممكن تجنب الإضرابات إذا قدمت الحكومة عرضًا موثوقًا للأجور.

وقالت مكاي لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4: "في الإضراب الأخير للأطباء المبتدئين ، رأينا تأجيل حوالي 175000 موعد وعملية . فيما يتعلق بالاضطراب الذي نتوقعه هذه المرة ، نعتقد أنه قد يصل إلى حوالي ربع مليون ، لذلك سيكون هذا قدرًا هائلاً من التأثير على المرضى في جميع أنحاء البلاد."

وأضافت "ما نسمعه من أعضائنا ، وهم قادة صحيون عبر النظام بأكمله ، هو أنهم مهتمون بهذا الأمر أكثر من قلقهم بشأن أي إضراب آخر. إنهم يعتقدون أن التأثير سيكون مهمًا جدًا لدرجة أنه من المحتمل أن يكون لهذا التأثير تأثير على سلامة المرضى ، وهذا مصدر قلق كبير لكل قائد رعاية صحية ".

وقالت مكاي إن الاضطراب قد يستمر حتى 10 أو 11 يومًا ، مع استمرار الإضراب بين عطلة البنوك في عيد الفصح وعطلة نهاية أسبوع أخرى. وقالت: "ما نتوقع رؤيته هو بالفعل تقلص كبير في القدرات داخل الخدمة الصحية مع خروج هؤلاء الأطباء المبتدئين".

تم حث وزير الصحة ، ستيف باركلي ، على مقابلة ممثلي النقابات خلال عطلة نهاية الأسبوع فى محاولة لحل المشكلة.