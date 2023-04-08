بيت الشعر بالأقصر ينظم ندوة حول "العجائبية فى الأدب" للشاعر أبو الفضل بدران

الأقصر – أحمد مرعى

نظم بيت الشعر بمحافظة الأقصر، ندوة استضاف فيها الدكتور محمد أبو الفضل بدران متحدثاً عن "العجائبية في الأدب"، تقديم الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر

بدأ الشاعر حديثه مؤرخاً لمصطلح العجائبية والذى لم يكن موجوداً فى النقد الأدبي إلا بعد أن تحدث عنه الناقد البلغارى تودوروف، الذى كتب كتابًا فى الخمسينات وهو "مدخل إلى الأدب العجائبى"، والأعجب من المصطلح أنه قد نشأ فى ألمانيا

وأكد الدكتور محمد أبوالفضل بدران، خلال الندوة، أن العجائبية موجودة فى الأدب العربى القديم وفى التراث منذ أن وجد الأدب العربي، قائلاً:- "قد يقول قائل أننا نحاول أن نأخد المصطلحات من العرب، ونقول إنها موجودة عندنا كأننا نبحث لها عن مكان فى تراثنا وأدبنا، لكن الباحث فى الأدب العربى سيجد كثيرًا من الدلائل والاستشهادات التى تؤكد أن العجائبية كانت سمة لم يخل منها الأدب والتراث العربى"، فمن يقرأ معلقة امرئ القيس فى وصف فرسه مثلًا حينما يقول: (له أيطَـلا ظبيٍ وساقا نعامة.. وإرخاءُ سِرحانٍ وتقريبُ تتَـْفُلِ)، فهو فرس جمع ما بين الغزالة أو الظبي والنعامة والذئب والثعلب، فهذا الفرس هو مجموع هذه الصفات، فوصف الفرس هنا يؤكد على وجود العجائبية في شعرنا القديم وربما كانت سابقة أيضًا عليه، هذه الغرائبية التي رأيناها في تمثال حتحور أو تمثال أبي الهول، وهنا يتساءل الدكتور بدران لماذا العجائبية؟، مجيباً بما يلي:- "لأن الحكى الواقعى هو حكى ممل، فهو الذي نعرفه ونشاهده ونحكيه حيث لا توجد الدهشة والسحر والجمال، من هنا كانت حاجة الأدب لهذه الطاقة الخلاقة التي تمنح الأشياء بعدًا أكثر رحابة وإبداعاً".

وشدد الدكتور بدران، أن معظم الشعر العربي والسرد الحكائي هو أدب عجائبي، والأدب الحقيقي هو الذي يبعث على الدهشة والإبداع، وبعد فقرة المداخلات استمع الجمهور إلى الأستاذ الدكتور أبو الفضل شاعراً:- (نحن الشعراء ملايين منذ المتنبي والخنساء.. نبحثُ عن جوهر ذات الذات.. نترجم عنكم شوقَ العشق ومعنى الفرحة أو في الحزن رِثاءْ.. نحن الشعراء مساكين ننـزفُ شعرا كي يحيا الشعر ويفنى الشعراء.. نمتلك كنوز الدنيا لكنْ فقراء.. نعرف جوهرَ كلِّ الأشياء نختلق الأنباء نخترع الأشياء.. نمنح للقبح جمالاً نمنح للرمل الهمسة.. نقف على الأطلال ونستوقفكم في استبكاء.. نبقى في حضرة مولانا الشعر ونركض إثر غزالتنا.. حتى نملكها نطلقها في الريح فتعدو في خيلاء.. نحن الشعراء مجانين يعشقنا العقلاء".