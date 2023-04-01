بيت الشعر بالأقصر ينظم أولى الأمسيات الرمضانية بقصائد فى مدح رسول الله.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت بيت الشعر بمحافظة الأقصر، أولى الأمسيات الرمضانية، وسط حضور جماهيرى مميز، بتنظيم أمسية للشاعر الدكتور علاء جانب، حيث قدم الأمسية الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، والتى تم خلالها تقديم عدد من القصائد والأشعار فى مدح وحب رسول الله مع ليالي شهر رمضان المبارك.

وبدأت الأمسية بقراءة السيرة الذاتية للشاعر الدكتور علاء جانب، فهو شاعر مصري يشغل منصب وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، ولد في قرية عرابة أبو دهب فى سوهاج (25 ديسمبر عام 1973م)، وحصل على لقب أمير الشعراء في الموسم الخامس من مسابقة أمير الشعراء عام 2013، وصدر له مجموعة من الدواوين الشعرية منها:- (أنا وحدي - شعر – 2002 - ولد ويكتب بالنجوم - شعر 2002 - لاقط التوت - شعر – 2013 - متورط في الياسمين- شعر 2016 - لم يفهموك - شعر – 2019 - السكوت - شعر – 2019)، وحاصل على الدكتوراه في الأدب القديم عن موضوع (الصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير تحليل ونقد وموازنة) عام 2005، وحاصل على الماجستير في الأدب والنقد الحديث من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر في القاهرة عام 2002، وحاصل على ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر في أسيوط عام 1996.

ومما قرأ الدكتور علاء جانب من شعره من قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يلي:- (أدنى مقامِك أن تكون نبياً ياغايةً عزّت على المُتَغيَّا .. ومدار قدرِك عند ربك سره لبس الضياء ولايزال خفيا .. سماك عبدَالله وهي إضافةٌ خلَص المضافُ بها إليه نجيّا .. فسرى بِه نورُ الجلال كرامةً ليكون كُن يا عبدُ ربانيا)، كما تخلل الأمسية الشعرية فقرة فنية قدمها الفنان عبدالله جوهر من الابتهالات والقصائد المغناة.



بيت الشعر بالأقصر ينظم أولى الأمسيات الرمضانية



جانب من حضور أولى الأمسيات الرمضانية بالأقصر