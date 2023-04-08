أسامة الأزهرى يلتقى طلاب جامعة القناة حول "الإسلام وقضايا العصر".. الثلاثاء

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، عن تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، يُحاور خلالها الطلاب حول "الإسلام وقضايا العصر".

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وإشراف الدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر والدكتور محمد سعد مستشار لجنة الأسر، وبإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.

يُعقد اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 11 إبريل فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.