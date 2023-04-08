الملك تشارلز ووليام قررا عدم مقابلة هارى بمفرده بسبب لقاء أوبرا وينفرى

كتبت ريهام عبد الله

قرر الملك تشارلز، والأمير وليام، أمير ويلز، عدم مقابلة الأمير هارى، دوق ساسكس، بشكل منفرد، بعد المقابلة المثيرة للجدل، لهارى مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفرى.



العائلة المالكة البريطانية



هارى وميجان وأطفالهما

وكان الأمير هارى وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، قد أعلنا أنهما سيتركان العائلة المالكة لأفراد العائلة، قبل عيد الميلاد في عام 2019 ، قبل إخبار العالم في أوائل عام 2020، وفق لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

هارى وميجان

هارى وميجان أصبحا أكثر صراحة فى انتقادهما للنظام الملكى

بعد أن أنهيا واجباتهما الملكية، أصبح الزوجان أكثر صراحة في انتقادهما للنظام الملكي وبعض أفراد العائلة المالكة، ولكن بعد مزاعم العنصرية وسوء المعاملة التي تعرض لها هارى وميجان، في مقابلة مع أوبرا في مارس 2021 ، اتفق كبار أفراد العائلة المالكة على ضرورة اتخاذ خطوات جدية.

جاء هذا الكشف في كتاب روبرت جوبسون الجديد "ملكنا: تشارلز الثالث"، وأكد أنه في أعقاب المقابلة مع أوبرا وينفرى، التي قال فيها الزوجان إن أحد كبار أفراد العائلة المالكة قد تساءل عن لون بشرة آرتشى، عقد الأمير وليام اجتماع أزمة مع والده.

ويقال إن الأمير وليام كان غاضبًا وقال إن بحاجة إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع أفراد العائلة المالكة المنشقين، يقصد هارى وميجان، ووافق الملك تشارلز، الذى كان أمير ويلز آنذاك على ذلك.

قرروا أنه لم يعد من الممكن الوثوق بالأمير هاري ولا يمكنهم مقابلته بمفردهم، خوفًا من أن يتم تذكر المحادثات بشكل مختلف نوعًا ما.

كانت علاقة الأمير وليام والأمير هاري متوترة بالفعل، حتى قبل زواجه من ميجان ماركل، كان الأمير هاري غاضبًا عندما حاول وليام أن يطلب من عمهما، إيرل سبنسر، التدخل وإبطاء زواجه من ميجان ماركل.

تأثر أفراد آخرون في العائلة بسبب العلاقات المشحونة بين الشقيقين، بما في ذلك أميرة ويلز كيت ميدلتون، التي قالت إن خروج الأسرة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية كان من أصعب الأشياء التي اضطرت إلى القيام بها على الإطلاق".

وقيل إن الأمير ويليام هو عضو العائلة المالكة "الأكثر انزعاجًا" من الادعاءات الواردة في مذكرات الأمير هاري.