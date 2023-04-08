القوى العاملة: مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، أوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات أن المكتب أطلق هذه المبادرة لدعم المشرعات الصغيرة في الإمارات وخاصة للسيدات المقيمات خارج الوطن، بهدف دعم وتمكين السيدات المصريات من خلال عرض منتجاتهن على الجمهور وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العامله حسن شحاته برعاية العمالة المصرية بالخارج والتواصل معهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

وأكدت الملحق العمالي أن هذه المبادرة تُقام للعام الثاني على التوالي بعد أنّ حققتْ نجاحًا مميزًا في العام الماضي، وأشارت إلى أنّ المعرض هذا العام سوف يتخلله العديد من الأنشطة المصاحبة له ، مشيرة إلى أنه يمتد على مدار عشرة أيام متواصلة حتى ١٦ إبريل الجاري، ويشارك فيه العديد من العارضات والعارضين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذين يعرضون منتجات مختلفة من الملابس والإكسسوارات والمشغولات التراثية اليدوية المختلفة، كما يضم خيمة تراثية تعرض التراث الإماراتي.

وأضافت"شاهين"أن المعرض يضم خمسة مطاعم تقدم الطعام بنكهات مصرية رمضانية تتيح للجمهور الإفطار والسحور بشكل يومي ،ويتخلل المعرض فعاليات ترفيهية، وفقرات من التراث المصري، إضافة إلى مسابقات الأطفال، وحلقات الرسم والتلوين والترفيه.