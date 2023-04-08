اليوم السابع
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القبض على شخص شرع فى قتل طليقته لرفضها العودة إليه بأكتوبر

السبت، 08 أبريل 2023 12:21 م
القبض على شخص شرع فى قتل طليقته لرفضها العودة إليه بأكتوبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر مديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات، بوصول إحدى السيدات، مصابة بجرح نافذ.
 
بالانتقال والفحص، قررت المصابة بأنها أثناء تواجدها بأحد المواقف بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينها وبين طليقها، مقيم بدائرة القسم لرغبته في ردها لعصمته ورفضها لذلك، فقام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب، مُستخدماً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، مُحدثاً إصابتها المشار إليها وفر هارباً، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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