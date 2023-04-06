اليوم السابع
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الصحة: إجراء الفحص الطبي ل 86 ألف من راغبي الزواج خلال شهر

الخميس، 06 أبريل 2023 07:00 ص
الصحة: إجراء الفحص الطبي ل 86 ألف من راغبي الزواج خلال شهر وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ 86 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» 
 
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 60 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.
 
يذكر أن مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان الكريم من الساعة ال 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، كما يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
 
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن). 
 
 

الصحة

المقبلين علي الزواج

مبادرة المقبلين علي الزواج



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