اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

السبت، 08 أبريل 2023 04:33 م
السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء محافظ القاهرة فى موقع الحريق
كتب سيد الخلفاوى

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب بجمالون بالدور التاسع والأخير بكنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء.
 
وحرص اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على التواجد والإشراف على أعمال إطفاء الحريق المحدود.
 
وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بالدور الأخير بكنيسة الأنبا إبرام وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات .
 
السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام (3)
السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام 

السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام (4)
السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام 

السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام (1)
السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام 

السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام (2)
السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا إبرام 

 


القاهرة

حريق

كنيسة الانبا ابرام

الزاوية الحمراء



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