محافظة القاهرة تحصر عقارات منطقة العرايشة بالنزهة لإعادة تخطيطها

كتب سيد الخلفاوى

التقى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، سكان منطفة العرايشة بالنزهة، لمتابعة أعمال حصر للعقارات فى منطقة العرايشية بالهايكستب بحى النزهة، بحضور رئيس حي النزهة، وذلك فى إطار خطة إعادة تخطيط المنطقة، حيث سبق الإنتهاء من منطقة عزبة المطار وعزبة الإخلاص بالهايكستب.

وأكد نائب محافظ القاهرة، فى وقت سابق أنه تم إزالة 587 شقة وتعويض كافة الأسر قبل عملية الإزالة، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات حسب سعر المتر بالمنطقة وتقدر بـ4 آلاف جنيه، لافتا إلى خطة تطوير المنطقة، لا تشمل بناء ابراج سكانية جديدة بتلك المنطقة وذلك لوقعها بجانب المطار مضيفا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستكون المسئولة عن عملية التطوير .