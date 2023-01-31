ماذا يحدث لجسمك عندما تمنع السكر تمامًا.. اعرف الفوائد

كتبت إيناس البنا

السكر موجود بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات والحليب، من ناحية أخرى، يأخذ الكثير من الناس عن قصد أو عن غير قصد سكرًا مضافًا من الأطعمة المصنعة، وعندما يتم تناول السكر المضاف بكميات زائدة ، يمكن أن يكون ضارًا، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وتسوس الأسنان وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وما إلى ذلك .

ولكن ماذا يحدث إذا قطعت السكر تمامًا عن حميتك؟ لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع ، وفقا لموقع " OnlyMyHealth "

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري



الإصابة بمرض السكري والسمنة في ذروتها، فمن الأفضل التخلص من السكر تمامًا، عندما تتحكم في استهلاكك للسكر، تكون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

إلى جانب الأسباب الأخرى ، فإن تناول السكر الزائد هو أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري من النوع 2. استهلاك السكر يرفع مستويات السكر في الدم، مقاومة الأنسولين هي حالة طويلة الأمد ناجمة عن مستويات السكر في الدم المفرطة التي تضر الكبد والبنكرياس والأعضاء الأخرى.

فقدان الوزن



أضاف التقرير أن التوقف عن تناول السكر لمدة 15 يومًا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بما يقرب من 2 إلى 3 كيلوجرامات أو أكثر، يجب على المرء أيضًا أن يضع في اعتباره الامتناع عن الأطعمة المصنعة والمقلية. تحتوي الأطعمة المصنعة على المزيد من السكر المضاف، ويمكن أن يؤدي استهلاكها بشكل منتظم إلى الإفراط في تناول الطعام، مما يسبب السمنة ومشاكل التمثيل الغذائي، لذلك ، إذا كنت تقطع السكر تمامًا ، فتوقف عن تناول الأطعمة المصنعة أيضًا.

انخفاض الالتهاب



عندما تتوقف عن تناول السكر، سيقلل الالتهاب في جسمك، وهذا يمكن أن يحافظ على صحة القلب، ويساعد الكبد على الأداء بشكل أفضل، ويقلل من الضغط الواقع على البنكرياس.

بشرة محسنة وبشرة أفضل



وأكدت الدراسة العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب والالتهابات، أنه نظرًا لتقليل الالتهاب، فإن إطلاق الميلانين يأتي في الوقت المناسب، ويمكن للشخص أن ينام بشكل أفضل.

من الأفضل من النظام الغذائي تمامًا. ولكن إذا كانت جميع المعايير الصحية طبيعية ، فيمكن للشخص تناول ما يصل إلى 15 جرامًا (ثلاث ملاعق صغيرة) من السكر، وهو الحد الأقصى اليومي، وأوضحت: "بصفتي أخصائية تغذية، أوصي مرضاي بزيادة تناولهم للبروتين أيضًا حتى ينمو أجسامهم بطريقة أفضل".