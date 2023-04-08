السجن 10 سنوات لشخص بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ر" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "س.ع" بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى على المجنى عليها بأن شل مقاومتها وضربها بمطواة مما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.