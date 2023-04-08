اليوم السابع
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السبت، 08 أبريل 2023 02:58 م
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا لطائفة الأرمن الكاثوليك للتهنئة وحضور احتفال عيد القيامة

السبت، 08 أبريل 2023 01:58 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لطائفة الأرمن الكاثوليك للتهنئة وحضور احتفال عيد القيامة الرئيس السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر، إلى طائفة الأرمن الكاثوليك؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.


الرئيس السيسي

السيسي

طائفة الأرمن الكاثوليك

عيد القيامة المجيد



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