الرئيس السيسي يوفد مندوبا لطائفة الأرمن الكاثوليك للتهنئة وحضور احتفال عيد القيامة

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر، إلى طائفة الأرمن الكاثوليك؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لطائفة الأرمن الكاثوليك للتهنئة وحضور احتفال عيد القيامةالسبت، 08 أبريل 2023 01:58 م
الرئيس السيسي
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