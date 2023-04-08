وأوضحت الدفاع الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن خسائر العدو بلغت أكثر من 30 جنديا على محور كوبيانسك، ونحو 80 جنديا على محور كراسني ليمان، و370 جنديا على محور دونيتسك، و55 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و60 جنديا على محور خيرسون.



وأضاف البيان أن خسائر أوكراني شملت 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20، وأخرى من طراز D-30، واثنين من مدافع ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" وواحدة من طراز "أكاتسيا"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.



وأشار إلى إصابة 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 114 منطقة، وتدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في دونيتسك وخيرسون وزابوروجيه واعتراض سبع قواذف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 7 طائرات بدون طيار.



ولفت إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 406 طائرات، و228 مروحية، و7023 من الطائرات بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8574 دبابة ومدرعة أخرى، و1078 راجمة صواريخ، و4532 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9342 مركبة عسكرية خاصة.