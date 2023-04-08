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الحكومة تنفى إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية بسبب أزمة مالية

السبت، 08 أبريل 2023 11:31 ص
الحكومة تنفى إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية بسبب أزمة مالية انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة كلية النصر للبنات بشكل طبيعي، مع انتظام حضور كل من المعلمين والطلاب، دون معوقات، مُشيرةً إلى أن مدرسة كلية النصر للبنات تقع تحت مظلة الجمعية العامة للمعاهد القومية التي تتولى إدارة الالتزامات المالية وسداد أي نقص قد يحدث في الموارد المالية بالمدارس التابعة لها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
انفوجراف
انفوجراف
 
 

مدرسة كلية النصر للبنات

EGC بالإسكندرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

خليك واعى

اليوم السابع بلس



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