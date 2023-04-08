وأشارت الصحيفة البريطانية، فى تقرير لها، إلى أنه منذ انتهاء إجراءات مكافحة "كوفيد - 19" في جميع أنحاء أوروبا العام الماضي، بدأت السياحة في الانتعاش، ولكن هناك علامات متزايدة على أن أعدادًا كبيرة من الفرنسيين والألمان وهما من أكبر أسواق السياحة في المملكة المتحدة يبتعدون.



وأضافت أنه منذ أكتوبر 2021، يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى جواز سفر لدخول المملكة المتحدة، ففي السابق كان بإمكانهم استخدام بطاقات الهوية، الأمر الذي جعل عمليات الحجز من فرنسا وألمانيا الحالية بنصف مستويات 2019.



وتظهر البيانات أن عدد سيارات الركاب التي تنتقل من فرنسا عبر القنال الإنجليزي في الشهرين الأولين من عام 2023 انخفض إلى251 ألفا و 175 مقارنة ب 314 ألفا و 497 سيارة عام 2019.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن انخفاض أعداد السياح القادمين من فرنسا وألمانيا إلى المملكة المتحدة انخفض ليس فقط بسبب قضية جوازات السفر، حيث أضر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا بمفهوم بريطانيا كدولة ترحب بالسياح.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2016، صنف الألمان، المملكة المتحدة على أنها سابع أفضل مكان للزيارة وصنفها الفرنسيون في المرتبة التاسعة، وبحلول العام 2022، تراجعت المملكة المتحدة إلى المرتبة 16 و 14 بالنسبة لألمانيا وفرنسا على التوالى.