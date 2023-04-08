التعليم: 75% من مناهج المدارس الفنية مبنية على منهجية الجدارات المهنية

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم استحداث 29 برنامجاً ومنهجاً جديداً للاستجابة لاحتياجات سوق العمل فى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى، مثل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا نظم الحلي والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة - التسويق والتجارة الإلكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - تكنولوجيا الفنون).

وأوضحت أن نسبة تطوير المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية هي 75% ونسبة المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية 65%، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المناهج وتطبيقها في المدارس بنسبة 100% بحلول عام 2024.