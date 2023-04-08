اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: 75% من مناهج المدارس الفنية مبنية على منهجية الجدارات المهنية

السبت، 08 أبريل 2023 10:00 ص
التعليم: 75% من مناهج المدارس الفنية مبنية على منهجية الجدارات المهنية وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم استحداث 29 برنامجاً ومنهجاً جديداً للاستجابة لاحتياجات سوق العمل فى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى، مثل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا نظم الحلي والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة - التسويق والتجارة الإلكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - تكنولوجيا الفنون).
 
وأوضحت أن نسبة تطوير المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية هي 75% ونسبة المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية 65%، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المناهج وتطبيقها في المدارس بنسبة 100% بحلول عام 2024.
 
وشددت على  تطوير البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم الفنى، مشيرة إلى أن مدارس التكنولوجية التطبيقية تضم كل القطاعات الاقتصادية من تعليم صناعى وزراعى وتجاري وفندقى، بجانب استحداث مراكز التسويق لسوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل عليها منذ عام 2007، فضلا عن وجود وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل، كما أن هناك وحدة داخل المدارس التطبيقية وبها نسبة تشغيل تصل إلى 70%، بالإضافة إلى الإلتزام بالحصول على الجودة من هيئة الاعتماد الدولى لتصدير العمالة بمشاركة وزارة الخارجية والجانب الألمانى.
 
 
 
 

التربية والتعليم

تطوير مناهج التعليم الفنى

منهجية الجدارات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزارة التربية والتعليم تنفى إفلاس مدرسة كلية البنات بالإسكندرية

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:58 م

الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم المنعقدة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.. ويؤكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل عناصر وكوادر بشرية للوظائف

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:23 م

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكرم الأم المثالية وموجهي التربية الاجتماعية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:54 م

وزارة التربية والتعليم تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة

السبت، 25 مارس 2023 08:41 م

وزير التربية والتعليم: بعض الدول تطلب عمالة فنية من مصر

الإثنين، 20 مارس 2023 06:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة