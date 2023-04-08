اليوم السابع
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التعليم توجه باتخاذ إجراءات تضمن انتظام سير امتحانات نهاية العام بشكل منضبط

السبت، 08 أبريل 2023 11:48 ص
التعليم توجه باتخاذ إجراءات تضمن انتظام سير امتحانات نهاية العام بشكل منضبط وزارة التريبة والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية، الإدارات والمدارس باتخاذ كافة الإجراءات والضوابط التى تضمن انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل المقرر انطلاقها 6 مايو المقبل، إضافة إلى إعلان جداول الامتحانات، مع مراعاة الإجازات الرسمية أثناء وضع وإعداد جداول الامتحانات وإعداد أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتجنب وضع أسئلة من أجزاء المناهج المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، مع تشكيل لجان النظام والمراقبة لتجهيز أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية.
 
 
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كشف إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل الجارى بدلاً من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات صفوف النقل

موعد امتحانات صفوف النقل

موعد امتحانات الشهر

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