خليك واعى.. لا صحة لتقديم موعد امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023.



لا صحة لتقديم موعد امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.