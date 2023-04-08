اليوم السابع
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التعليم العالى: اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل مقابلة المرشحين

السبت، 08 أبريل 2023 03:30 م
التعليم العالى: اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل مقابلة المرشحين اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات
كتب ـ محمد صبحى

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واصلت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة أعمالها؛ لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي كفر الشيخ وجنوب الوادي.
 
جدير بالذكر، أن اللجنة كانت قد قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، يوم الإثنين الموافق 20 فبراير الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق 2 مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح، يوم الخميس الموافق 9 مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق 11 مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق 16  مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي مدينة السادات والسويس يوم الخميس الموافق 30 مارس الماضي.
 
 
 

التعليم العالى

المرشحين للجامعات

المرشحين لرئاسه الجامعات

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