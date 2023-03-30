اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تلتقي المُرشحين لـ"السادات والسويس"

كتب محمد صبحى

واصلت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة؛ أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي مدينة السادات والسويس.

الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، يوم الإثنين الموافق 20 فبراير الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق 2 مارس الجاري، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح، يوم الخميس الموافق 9 مارس الجاري، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق 16 مارس الجاري.

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة مدينة السادات بعد فحص الطعون وجاءت الأسماء كالأتى:-

1-الدكتورة نهاد محمد كمال

2-الدكتور شادن معاوية

3-الدكتور سعيد فاروق

4-الدكتور شعبان محمد

5-الدكتورة منال أحمد إبراهيم

6-الدكتور محمد ياسر

7-الدكتور علاء الدين حسين

8-الدكتور أحمد إبراهيم

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لجامعة السويس وجاءت كالأتى:-

1- الدكتور الدسوقي إبراهيم عيد

2-الدكتور محمد مازن جلال

3- الدكتور سعيد حامد عبادي

4-الدكتورة منال رشاد

5-الدكتور رانيا عبدالمنعم محمود

6-الدكتور يحيي يوسف

7- الدكتور أشرف محمد أحمد

8- الدكتور شريف محمد فهمي

9-الدكتور علي حسن علي

10- الدكتور وائل السيد إبراهيم

11- الدكتور أحمد سعيد أمين