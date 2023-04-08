وقالت وزارة الدفاع التشيكية - حسبما نقل راديو "براغ الدولى" اليوم /السبت/ - "إن مسئولين بارزين في وزارتي الدفاع والخارجية يعملون على إصدار وثائق جديدة ستحدد وضع التشيك وطموحاتها وخططها في السياسة الأمنية والدفاعية، مع الأخذ في الاعتبار الصراع الروسى الأوكراني والوضع الأمنى العالمى المتغير".



وأشار الراديو إلى أن الوثائق المعنية، حتى الوقت الحالي، احتوت على صيغ عامة مثل "دول معينة" أو "عدم استقرار وصراعات إقليمية في منطقة الأوروبية الأطلسية".