تموين دمياط: ضخ 50 طن أرز بسعر 15جنيها فى معارض أهلا رمضان

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية التموين بدمياط ، عن استمرار ضخ الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلًا رمضان المنتشرة بمناطق مختلفة من المحافظة، لبيعه بسعر 15 جنيهًا للكيلو، حيث تم ضخ 50 طن من الأرز خلال أسبوع.

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملاتها بالتعاون مع عدد من الجهات، لمتابعة الموقف بالأسواق والمحال التجارية والمخابز، حيث أعلنت عن تحرير 234 محضرا للمخالفين، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وتضمنت المخالفات التى تم رصدها، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وعرض سلع منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على 47 كجم لحوم، و27 كجم جمبري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب رصد حالات غش تجارى و عدم الإعلان عن الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة وتكثيف تلك الجهود خلال شهر رمضان المبارك.