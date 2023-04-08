ابتهالات وأناشيد دينية.. "محمود التهامى" يحيى الليلة الرمضانية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشعل الشيخ محمود ياسين التهامي ، نقيب المبتهلين والمنشدين بمحافظة كفر الشيخ، الآلاف في الخيمة الرمضانية بكفر الشيخ، خلال إحيائه الليلة الرمضانية، بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله، وسط تواجد عدد كبير من أهالي محافظة كفر الشيخ، والمحافظة المجاورة، وأعضاء مجلس النواب، والشعببين، منها "أكاد من فرط الجمال أذوب" و" صعايدة يا رسول الله"، وابتهال قمر.

يذكر أن الشيخ محمود التهامي، فقد نشأ وتربى في عائلة دينية معروفة بالصعيد، ووالده الشيخ ياسين التهامي المنشد الديني المعروف، أسس مدرسة الإنشاد الديني التي تخرج منها أكثر من 500 منشد حتى الآن.

وأحيا الشيخ محمود التهامي العديد من الحفلات في الدول العربية والأوروبية والآسيوية والإفريقية، كما حصل على شهادات شرفية عليا من سبع دول تقديرا لجهوده في نشر ثقافة السلام من خلال الإنشاد الدين، ومنها لقب سفير الثقافة في الوطن العربي من الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا، كما حصل على لقب سفير الإبداع على مستوى الوطن العربي.