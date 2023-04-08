إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل قرية الشيخية التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العملياتةيفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل قرية الشيخية في مركز قفط.

وتبين إصابة كل من: وليد محمد حمادة، 28 عامًا، خلع بالكتف الأيسر، ومصطفى محمد جابر، 23 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكريم حسن ياسين، 48 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وأحمد جمال محمد، 29 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وفراج سعد عبدالرحيم، 30 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، وعلاء أحمد حمادة، 30 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد عطا محمود، 12 عامًا، اشتباه كسر باليد اليمنى، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل قرية الشيخية في مركز قفط.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي قفط التعليمي وقنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.