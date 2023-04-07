مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة على طريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المتوفى للمشرحة و المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الواحات الصحراوى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أعلى أمام مول مصر، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين وتم المتوفى إلى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.