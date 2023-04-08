إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا ، وقوع حوادث انقلاب دراجات بخارية في أماكن متفرقة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفيات المركزية للعلاج، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع تلك الحوادث، السرعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة، أمام قرية الشرفا في شرق النيل بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كلا من: بسخرون ماهر 22 عاما، كيرلس فايق 23 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه كسور وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الدائري أمام مساكن الأوقاف بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة حامد مصطفي 28 عاما، باشتباه إرتجاج وسحجات، وتم نقله لمستشفي التأمين الصحي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام مدرسة الزراعة بمدينة سمالوط، مما أسفر عن إصابة كلا من: علي أحمد بكري 24 عاما، بيتر ممدوح 24 عاما، يقيمان بمدينة سمالوط، وأصيبا باشتباه ارتجاج وكسور وجري نقلهما للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بطريق مجلس قروي طوخ الخيل في غرب مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: أحمد رضا فاضل 16 عاما، عمر سيد عبد السميع 26 عاما، يقيمان بقرية صفط الغربية، وتم نقلهما للمستشفي العام للعلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات.