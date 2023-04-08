إصابة 6 أشخاص فى إطلاق نار بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة الأمريكية أن ستة أشخاص معظمهم مراهقون، أصيبوا بإطلاق نار على أحد الشواطئ فى مدينة أيل أوف بالمس فى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال رئيس الشرطة المحلية كيفن كورنيت إن مئات الأشخاص احتشدوا في الشاطئ لإحياء "يوم الهارب من المدرسة"، وتخلل التجمع عدد من المناوشات.

وأصيب ستة أشخاص بجروح لا تهدد حياتهم، خمسة منهم مراهقين والسادس فى منتصف الثلاثينيات من عمره، حسب الشرطة، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى.

وذكر المسئول الأمنى أن عدة أشخاص اعتقلوا بتهم تتعلق بحيازة أسلحة، لكن الشرطة لم تستطع على الفور تحديد ما إذا كان مطلق النار رهن الاحتجاز أو ما إذا كان أى من الأسلحة النارية التى تم العثور عليها في مكان الحادث قد استخدمت في إطلاق النار.