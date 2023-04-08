اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بقنا

السبت، 08 أبريل 2023 03:17 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 5 أشخاص بينهم سيدات، اليوم السبت، في حادث انقلاب توك توك بمنطقة عزبة الألفي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 5 أشخاص بينهم سيدات في حادث انقلاب توك توك بمنطقة عزبة الألفي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من قبل مرفق إسعاف قنا لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين لمستشفى فاو المؤقت بدشنا لتلقي العلاج اللازم.
 

 

 

 


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