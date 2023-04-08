إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق الدولي دسوق، بين سيارتين أدى لاصابة 4 أشخاص وجميعهم من المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من إيهاب خميس عزومة، 14سنة، تهتك بالكتف الايسر، وعاطف رجب عاطف، 20سنة، بجروح متفرقة بالحسم، وحمادة محمد بهنسي، 30سنة، بجروح متفرقة في الجسم، ورمضان أحمد رمضان، 30 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، ومحمد أحمد رمضان، 25سنة، بجروح متفرقة بالحسم، وأحمد جمعه عبدالسلام، 21 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، يتلقى المصابون العلاج اللازم.