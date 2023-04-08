اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 03:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

السبت، 08 أبريل 2023 03:38 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم، على طريق دسوق بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى دسوق العام.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق الدولي دسوق، بين سيارتين أدى لاصابة 4 أشخاص وجميعهم من المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من إيهاب خميس عزومة، 14سنة، تهتك بالكتف الايسر، وعاطف رجب عاطف، 20سنة، بجروح متفرقة بالحسم، وحمادة محمد بهنسي، 30سنة، بجروح متفرقة في الجسم، ورمضان أحمد رمضان، 30 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، ومحمد أحمد رمضان، 25سنة، بجروح متفرقة بالحسم، وأحمد جمعه عبدالسلام، 21 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، يتلقى المصابون العلاج اللازم.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

حادث تصادم

الطريق الدولي

مستشفى دسوق العام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة