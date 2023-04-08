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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوى

السبت، 08 أبريل 2023 12:53 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوى انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق الفيوم الصحراوى اتجاه أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
 
 

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