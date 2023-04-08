إصابة مزارع تعدى عليه عامل ونجله بالضرب بسبب خلافات الجيرة بطما سوهاج

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بإصابة عامل بإصابة بالغة عقب تعدى عاملين عليه بالضرب على رأسه مما نتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى وتم ضبط المتهمين، وتم ضبط والأداة المستخدمة في الواقعة عبارة عن عصا شوم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما.

وبالفحص تبين وصول المدعو محمد أ أ 64 سنة مزارع إلى مستشفى طما المركزى ويقيم دائرة مركز طما مصاباً " جرح تهتكي بالرأس وإشتباه نزيف داخلي " وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبسؤال نجلته المدعوة آثار م أ 36 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز أتهمت كل من عبد اللاه م م 54 سنة عامل، ونجله أسامة ع م 19 سنة عامل ويقيمان دائرة المركز بالتعدى علي والدها بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني " عصا شوم " وتبين إصابته " بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم " واعترفا بإرتكاب الواقعة واتهما المصاب بالتعدى علي المتهم الثانى وإحداث إصابته لذات السبب، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.