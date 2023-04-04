إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "أسيوط - القاهرة الزراعى" بمركز منفلوط، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
وتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط /القاهرة الزراعى ناحية عزبة شلقامي ووجود مصابين.
وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص، انقلاب السيارة رقم 5638 ي ط أ ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من " محمد. م. م" 28 عاماً، و"صفاء. ط. ع" 28 عاماً، و " فولي. أ. ف" 41 عاماً، و" رمضان. ب. ح" 44 عاماً، و " حمدي. ع. ع" 47 عاماً، و"زين. م. م" 45 عاماً، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.
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