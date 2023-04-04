إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

وتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط /القاهرة الزراعى ناحية عزبة شلقامي ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص، انقلاب السيارة رقم 5638 ي ط أ ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من " محمد. م. م" 28 عاماً، و"صفاء. ط. ع" 28 عاماً، و " فولي. أ. ف" 41 عاماً، و" رمضان. ب. ح" 44 عاماً، و " حمدي. ع. ع" 47 عاماً، و"زين. م. م" 45 عاماً، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.