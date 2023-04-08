إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.