إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.
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