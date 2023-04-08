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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 08 أبريل 2023 12:55 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

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